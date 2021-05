Lecco: controlli interforze, bonificata area mercato 'La piccola'

20 maggio 2021 a

a

a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, a Lecco, nell'area mercato 'La piccola' ha avuto luogo un servizio straordinario di controllo in un'area interessata dalla realizzazione di un parcheggio, dove era stata segnalata la presenza di persone senza fissa dimora che occupavano una parte confinante con il sedime di proprietà delle Ferrovie dello Stato, creando una condizione di degrado e di pericolo per la sicurezza urbana e pregiudicando di fatto l'apertura in sicurezza del cantiere, prevista per inizio giugno.

L'intervento fa seguito alle determinazioni assunte in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura di Lecco e del tavolo tecnico tenutosi in Questura.

Il servizio, coordinato dalla polizia di Stato, ha avuto luogo con l'impiego di personale della questura coadiuvato da pattuglie del reparto prevenzione crimine di Milano, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. Durante i servizi è stato anche effettuato un intervento da parte di operatori del Comune di Lecco e di personale incaricato da Rfi, che hanno provveduto alla bonifica, alla pulizia ed alla messa in sicurezza dell'area anche con l'utilizzo di mezzi specializzati, rimuovendo ed eliminando vari cartoni ed effetti personali trovati sotto il porticato di uno stabile, nonché una cospicua quantità di materiale di risulta ed effetti personali in prossimità dei binari della ferrovia. E' stata inoltre accertata l'occupazione abusiva, da parte di soggetti non presenti al momento del controllo, di una casetta sita lungo i binari ferroviari, che il personale di Rfi ha provveduto a bonificare.