Fisco: Squeri (Fi), 'non si creano opportunità con nuove tasse'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "La proposta del Pd di creare una 'dote' per i 18enni finanziandola con la tassa di successione parte da un presupposto sbagliato, ossia l'idea che si possano creare nuove opportunità attraverso più tasse". Lo afferma il deputato di Forza Italia Luca Squeri. "Questo è davvero il momento peggiore per pensare di aumentare le imposte o di creare contrapposizioni tra i cittadini, come quella tra 'giovani' e 'ricchi' creata dal segretario Dem Letta", conclude.