Dl sostegni: Vezzali, 'conferma attenzione allo sport del Governo Draghi' (2)

20 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Lo sport mi ha insegnato a commentare solo quando i risultati sono definiti e mai quando la partita è ancora in svolgimento. Ecco perché ho scelto di lavorare in silenzio, come si fa nelle palestre quando si preparano le sfide importanti, evitando di rispondere a provocazioni ed anche a qualche insulto giunto via social. Ho scelto di evitare dichiarazioni avventate e, soprattutto, di fare promesse allettanti. Oggi che il risultato è acquisito, sono a commentare e ad esprimere il sincero ringraziamento non solo al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ma a tutta la squadra di Governo, ai Parlamentari dei diversi gruppi politici che hanno evidenziato le varie misure da correggere o implementare, ed ai miei collaboratori. Lo sport italiano ha bisogno di questo “gioco di squadra” per poter ripartire. Sappiamo che c'è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta”, conclude Vezzali.