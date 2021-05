Dl sostegni bis: fonti, entra anche norma anti-licenziamenti di Orlando, ok Cdm

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di governo, è entrata all'ultimo nel dl Sostegni bis in Cdm una norma 'anti licenziamenti' voluta dal ministro dem, Andrea Orlando. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.