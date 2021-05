20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Avanti con il Sostegni bis: 40 miliardi di euro per imprese, professioni, lavoratori e persone in difficoltà economica. Un provvedimento fondamentale che, come dice Draghi, 'non lascia indietro nessuno'. Ora corriamo su lavoro e giovani, e l'Italia riparte davvero”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.