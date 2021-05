Covid Lombardia, oggi 1.003 contagi. A Milano 279 casi: i dati

20 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.003 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 20 maggio. Si registrano altri 22 morti, che portano a 33.438 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia di covid-19. I tamponi effettuati da ieri sono 44.109 (di cui 27.773 molecolari e 16.336 antigenici) per un totale di 10.289.952, l'indice di positività è al 2,2%. I pazienti guariti/dimessi sono 758.880 (+1.840), mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 316 (-21) e i ricoverati non in terapia intensiva a 1.755 (-165).

Sono 279 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 109 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si contano 73 nuovi casi, a Brescia 125, a Como 92, a Cremona 30, a Lecco 32, a Lodi 6, a Mantova 52, nella provincia di Monza e brianza 74, a Pavia 34, a Sondrio 32 e a Varese 132.

Per quanto riguarda i vaccini, sono 427.593 le persone nella fascia 40-49 anni che hanno aderito finora alla prenotazione. L'adesione alla campagna vaccinale per la fascia d'età under 40 ha preso il via ieri sera poco prima delle 22. A oggi in Lombardia sono state raggiunte le 5 milioni di dosi somministrate.