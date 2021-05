Covid: Affinita (Moige), 'Speranza avvii dialogo con famiglie su vaccini ad adolescenti'

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Occorre formare ed informare le famiglie in merito ai rischi ed alle opportunità che offre l'atto vaccinale. Ma ad oggi il ministro Speranza non ha avviato nessun dialogo con le famiglie, attendiamo di conoscere meglio i termini e le modalità della sua proposta per gli adolescenti, che fortunatamente sono una classe di età poco coinvolta". Lo afferma Antonio Affinita, direttore generale Moige, Movimento italiano genitori.

"Da un decennio - prosegue - siamo in prima fila per la gratuità vaccinale, infatti, ad esempio, siamo stati i primi in Italia a chiedere con successo la gratuità per i vaccini contro la meningite. Per noi la atto vaccinale deve essere un atto libero, responsabile e consapevole e gratuito".