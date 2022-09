Calcio: Procura Figc indaga sui rimborsi spesa degli arbitri

20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - La Procura federale della Figc sta indagando per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. Lo apprende l'Adnkronos. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali è attesa a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia, la Figc si è subito attivata promuovendo un'indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione dei rimborsi a tutti i livelli.