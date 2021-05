Olimpiadi: Luciano Rossi, 'Jessica portabandiera riconoscimento alla famiglia del Tiro'**

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Una sorpresa davvero bellissima, Jessica se lo merita. Un grande riconoscimento alla grande famiglia del Tiro, non solo a Volo, uno sport che ha portato tantissime medaglie, una storia che parte da lontano e che non sempre ha ricevuto l'attenzione che pensiamo di meditare”. Sono le parole del presidente della Federazione italiana tiro a volo (Fitav), Luciano Rossi, commentando a margine della Giunta di oggi, la decisione di nominare portabandiera la tiratrice azzurra Jessica Rossi in coppia con il ciclista Elia Viviani alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

“Andremo a Tokyo con quattro donne e tre uomini, quindi c'è addirittura il sorpasso e di conseguenza è motivo di grandissima soddisfazione per noi, meritato ma che certamente ha visto il presidente Malagò e i suoi migliori collaboratori fare un'analisi precisa dei tanti e atleti meritevoli. Mi piace anche l'idea di un uomo una donna e certamente è una combinazione giusta e che chiaramente saluto con piacere”, ha aggiunto Rossi.