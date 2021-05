Milano: Paragone, 'vogliamo che sia dei cittadini e non svenduta ai fondi speculativi'**

20 maggio 2021 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - "Vogliamo una Milano che sia realmente dei cittadini e non più svenduta ai fondi speculativi, alla finanza, alle multinazionali e alle grandi società che operano nel campo delle multiutilities, ora appannaggio di grandi forze". Lo ha detto all'Adnkronos Gianluigi Paragone, motivando la sua decisione di candidarsi a sindaco di Milano.

L'ex M5s, correrà alle prossime elezioni amministrative d'autunno con una sua lista ispirata ai principi di Italexi: "In questi anni -spiega- stiamo assistendo a un impoverimento del ceto medio e a una esaltazione dei modelli multinazionali; pensiamo alla casa, ad esempio, che è uno dei grandi temi, oltre che uno dei pezzi fondamentali della famiglia italiana, da cui è partito il modello della microimpresa. E' ciò su cui abbiamo costruito il made in Italy. Non deve essere un asset che un fondo speculativo mette a bilancio. Se tuteli la casa, tuteli anche il negozio, il capannone, quel mondo che ormai anche a Milano è fortemente in crisi e che purtroppo vediamo sempre più spesso in fila alla mensa della Caritas".

"I cittadini -continua- devono essere cittadini e non consumatori, utenti o profili. Hanno titolarità piena di diritti e devono poter avere risposte concrete sui temi che li riguardano, come la casa, il trasporto, i rifiuti e l'acqua. Non possono sempre avere a che fare con un numero verde o un centralino in chissà quale parte del mondo che quando succede qualcosa non dà mai risposte. Basta con questa modernità che di fatto toglie diritti ai cittadini. La mia candidatura è contro quel modello, che centrodestra e centrosinistra interpretano allo stesso modo, senza differenze assolute". La sfida di Italexit è dunque quella di invertire il paradigma: "Se i milanesi pensano che ci debba essere una nuova politica, una nuova Milano, un po' più vicina a loro che non alle multinazionali e alla finanza, troveranno in me un candidato combattivo e aggregante".