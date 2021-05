20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "La proposta del Pd è dare. Ai giovani, che non hanno avuto nulla o troppo poco. Presidente Draghi, la tassa di successione c'è nei paesi più avanzati, la propone il Fmi. Tassare l'1% più ricco, che eredita mln di euro o li riceve in dono, non è prendere: è restituire alla società". Così il vicesegretario Pd, Peppe Provenzano, su twitter.