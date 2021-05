20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il decreto di oggi è di circa 40 miliardi di cui 17 di sostegni alle imprese, 9 di nuovo alle imprese come aiuti sul credito e sulla liquidità, 4 ai lavoratori e per le fasce in difficoltà". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.