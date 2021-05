20 maggio 2021 a

Milano, 20 mag.(Adnkronos) - In Lombardia, da "oggi, aperte le prenotazioni per tutti gli over 40 e raggiunte le 5 milioni di dosi somministrate". Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che, in un post su Facebook scrive: "Avanti così!".