Sindaco Roma, Bertolaso: "Non mi candido"

(Adnkronos) - "Non mi candido". Guido Bertolaso si esprime in maniera categorica sulle voci che lo accostano alla candidatura a sindaco di Roma. "Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per contribuire alla campagna di vaccinazione, avevo chiarito fin da subito che non avrei potuto considerare altri impegni pubblici compreso il sogno di costruire un futuro migliore per la città più bella del mondo, ridotta ad imbarazzante caravanserraglio dalla peggiore gestione dai tempi di Romolo e Remo", scrive su Facebook.

"Ho ripetuto il mio diniego più volte e in diverse occasioni -sottolinea Bertolaso- motivandolo con ragioni personali che hanno assoluta priorità. Sono lusingato dai continui e ripetuti apprezzamenti e ringrazio quei concittadini che in vari modi mi esortano a cambiare idea, ma il mio futuro prossimo è già scritto lontano da Roma. Chiedo rispetto e comprensione per questa mia decisione e prego di evitare, da oggi in poi, di coinvolgere il mio nome nel totocandidati".