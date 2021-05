Lombardia: torna 'ciak #inlombardia' per raccontare la regione con un video

19 maggio 2021 a

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Raccontare la bellezza e le suggestioni della Lombardia attraverso la realizzazione di video, della durata massimo di 30 secondi, grazie a un progetto che coinvolge i giovani tra i 18 e i 35 anni. Dopo il successo delle scorse edizioni, con l'approvazione di una delibera, proposta dell'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, torna 'Ciak #inLombardia a 360 gradi'.

"La creatività e la voglia di raccontare il bello -dice l'assessore Magoni- devono essere le armi vincenti per rilanciare il turismo della Lombardia. Spazio, dunque, a immagini e video accattivanti. Per riuscire nell'intento, vogliamo coinvolgere i giovani, novelli videomaker, che con la loro arte, l'entusiasmo e quel genio tutto lombardo possono promuovere i nostri laghi, le montagne e le città d'arte. Siamo convinti che la magia del cinema, abbinata ad una regione unica, saprà catturare e sedurre un vasto pubblico, che poi vorrà visitare i nostri luoghi".

La misura ha un finanziamento regionale di 50.000 euro, per un totale di 20 premi concedibili. Ai primi 3 classificati di ogni categoria è riconosciuto un corrispettivo economico così ripartito: al primo classificato 4mila euro, al secondo classificato 3mila euro, al terzo classificato 2mila euro. Inoltre, per ogni categoria è prevista una menzione speciale, con un riconoscimento di mille euro, per il più giovane e talentuoso videomaker.