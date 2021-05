Lombardia: torna 'ciak #inlombardia' per raccontare la regione con un video (2)

19 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Sono previste cinque categorie tematiche:

- 'MyMovie #inLombardia', video che promuovono la Lombardia attraverso la scelta di location in cui ambientare e far rivivere, in modo creativo e rivisitato, scene o sequenze di film famosi realizzati altrove;

- 'Unforgettable #inLombardia', video che valorizzano la Lombardia come meta ideale per il wedding tourism, legato alla celebrazione dei matrimoni ma anche di eventi collaterali pre e post wedding, come addii al nubilato/celibato, luna di miele;

- 'Made #inLombardia', filmati che valorizzano il territorio attraverso le sue eccellenze e competenze professionali. I set prescelti saranno le botteghe artigiane, gli atelier, le cantine, le aziende agricole e manifatturiere, le cucine dei ristoranti, i laboratori. I protagonisti saranno i professionisti che negli anni hanno esaltato l'eccellenza dei prodotti lombardi;

- 'Smart working #inLombardia', la Lombardia come destinazione ideale per conciliare le esigenze lavorative in smart working a quelle di svago, divertimento e relax. L'obiettivo è valorizzare la qualità dei servizi e la capillarità della rete di trasporto che rendono i nostri territori estremamente competitivi in questo ambito;

- 'On the road #inLombardia', video che raccontano una meta di vacanze all'insegna della natura e della libertà di movimento, su due ruote oppure in camper, caravan o tenda, per un turismo slow, sostenibile e lontani dal caos.