I 7 segni di bassi valori di testosterone che non puoi ignorare

(Roma 19 maggio 2021) - Roma, 19 Maggio 2021. Un uomo ha bisogno del testosterone. L'accumulo di grassi e la perdita di massa muscolare potrebbero non essere una conseguenza della sola alimentazione ma possono essere causati, in alcuni casi, da bassi valori di testosterone!

Il mondo va avanti a ormoni

Ad ogni passo della tua vita senti parlare di ormoni: ormoni maschili e femminili, l'ormone della crescita, l'ormone dello stress... Il compito degli ormoni è trasmettere informazioni importanti alle cellule. Uno scompenso ormonale può causare gravi problemi al corpo, e può perfino diventare molto pericoloso per la tua salute. Quindi non ignorare mai i segni che ti segnalano che gli ormoni nel tuo corpo stanno ballando un pericoloso ultimo tango.

Una vita di qualità? Certo, grazie agli ormoni.

Gli ormoni influiscono su molti processi, anche sull'invecchiamento. Invecchiare è un processo complesso, che comprenderai con molta più facilità se lo immagini in termini di ormoni. Si invecchia, poiché i livelli ormonali si abbassano e il nostro corpo ne produce via via meno. Meno ormoni significa, tra le altre cose, meno energia, meno massa muscolare e una minor libido.

L'importanza del testosterone

Se non hai più quello stimolo vitale, se la tua forza si sta spegnendo così come la tua energia positiva, allora tutto ciò potrebbe non essere causato solamente dalla luna piena o dal penultimo modello di smartphone posseduto.

Valori ottimali di testosterone, il principale ormone maschile, influiscono positivamente sul tuo umore, sulla tua sfera affettiva e sulla tua produttività.

Non a caso, per condurre una vita di qualità, oltre ad un corpo in forma e quel fascino energetico, un uomo ha bisogno di livelli sufficienti di testosterone. Ti dirò di più, queste cose sono interconnesse.

Sintomi di una carenza di testosterone

Non dare per scontato che con l'età l'addome lieviti e il desiderio sessuale diminuisca. Molte persone quarantenni, cinquantenni e sessantenni sono in forma e ancora molto attivi.

I valori del testosterone, il principale ormone maschile, sono nelle tue mani!

Gli studi ci mostrano che il 25% di uomini over 30 soffre delle conseguenze collegate a bassi livelli di testosterone. Quindi, è importante fare attenzione ai sintomi di una carenza di testosterone!

#1 Caduta dei capelli

La caduta dei capelli è uno dei sintomi più frequenti di bassi valori di testosterone. La calvizie negli uomini è anche collegata a molti altri fattori, anche genetici. Gli studi, però, hanno confermato che il testosterone ricopre un ruolo fondamentale nella crescita dei capelli. Quindi mantenere il tuo testosterone in condizioni ottimali significa anche prendersi cura dei tuoi capelli.

#2 Libido bassa e disfunzioni erettili

Quel che è certo è che il testosterone è l'ormone che influisce in modo decisivo sulla libido: poco testosterone, poca attività aerobica tra le lenzuola. Una constatazione importante è che ad un calo del desiderio sessuale si collegano bassi valori di testosterone. Quindi fai attenzione a questi cambiamenti e agisci per tempo. Più testosterone, più azione.

#3 Crescita del seno

Già, a molti uomini inizia a crescere il seno, come alle donne... Cosa per niente affascinante. Si tratta di un fenomeno collegato soprattutto al rapporto tra l'ormone maschile, il testosterone, e quello femminile, l'estrogeno. Se vuoi che il tuo petto sia scolpito da muscoli e non da pelle cadente in eccesso, allora devi mantenere alti i livelli del tuo testosterone. Ovviamente non dimenticarti dei benefici di un'alimentazione sana ed equilibrata e di attività fisica adeguata – un corpo perfetto è il risultato di un lavoro programmato, non del caso.

#4 Accumulo di peso

Spesso negli uomini con bassi valori di testosterone iniziano ad accumularsi fastidiosi cuscinetti adiposi, soprattutto attorno alla vita e ad altre zone sensibili. Hai anche tu la sensazione di non mangiare molto e di allenarti sufficientemente, ma piuttosto che i muscoli ti aumenta la pancia? Allora è un chiaro segno che i tuoi valori di testosterone sono scesi, e di conseguenza si son accumulati sempre più chili.

#5 Bassi livelli di energia

Ti sembra che il tuo lavoro sia sempre più impegnativo e ogni chilometro di corsa sempre più lungo? Prima ti era facile decidere dove trascorrere il fine settimana, se ad A o B, ma ora ti stanca solo pensare di lasciare la comodità del tuo divano, sul quale vivi con un pacchetto di patatine in mano? Il fatto di affrontare la vita come una nuvoletta stanca non è probabilmente una conseguenza dell'allenamento o dell'aver lavato i piatti – pensaci bene, controlla i tuoi livelli di testosterone e scopri cosa puoi fare per arrivare ad un suo valore ottimale. Infatti il testosterone influisce significativamente sulle tue scorte di energia e sulla tua produttività.

# 6 Sbalzi di umore

A volte hai anche tu la sensazione che un minuto prima il mondo sembra essere il paradiso in terra, e quello dopo diventa un posto avvolto nella più cupa nebbia che potresti tagliare solo con un coltello – e nemmeno in quel caso riusciresti a vedere uno spiraglio di luce? Non pensare che avere una giornata storta o una nella quale cammini su di un arcobaleno siano solo dovute ad uno sguardo di donna o a un suo complimento. Come ti senti nella tua pelle dipende molto dai tuoi livelli di testosterone.

#7 Scarsa qualità del sonno e depressione

I disturbi del sonno o gli stati depressivi non sono solo causati dai figli dei vicini che suonano il violino, oppure dagli amici che si sono appena comprati un'auto nuova. Il vero colpevole cercalo altrove, magari controllando la tua situazione ormonale. Non pensare che svegliarsi durante la notte si risolverà da sé, o che i tuoi pensieri negativi verranno scacciati da uno dei raggi di sole di una bella giornata. Prendi sul serio tutti i sintomi descritti e fai in modo di controllare i tuoi valori di testosterone, il tuo principale ormone maschile.

Il ponte per un miglior benessere, un corpo in forma e momenti piacevoli

Ognuno di noi ha la possibilità di poter fare un passo in più e uscire dalla media, sentendosi da favola nella propria pelle. Purtroppo, la maggior parte delle persone cade vittima di consigli sbagliati che non portano ad alcun risultato, e quindi rinunciano subito. Per questo è importante vivere una vita piena al massimo delle proprie potenzialità.

Bisogna agire per mantenere i livelli del principale ormone maschile, il testosterone, a valori ottimali.

Il prodotto è composto da ingredienti naturali, specificatamente scelti per il fabbisogno del corpo maschile. Nessun additivo inutile o calorie extra. Al contempo abbiamo aggiunto a questa soluzione completa dei super ingredienti che proteggono il tuo corpo dalle conseguenze negative dello stress. Non sottovalutare lo stress, prendilo estremamente sul serio!

Golden Tree Alpha Man.

Una soluzione unica, 100% naturale, con doppia funzione. Composta da 13 sostanze attive, per le quali è stato scientificamente provato che alzano i livelli del principale ormone maschile, il testosterone, abbassando al contempo i livelli dell'ormone dello stress, il cortisolo.

Cinque benefici del testosterone a livelli ottimali

Sempre più uomini hanno sempre meno testosterone. Fai in modo di non ritrovarti anche tu tra loro, anche perché il testosterone influisce molto sulla qualità della tua vita e sulla tua autostima. Sai quali benefici può portare alzare i valori di testosterone?

Beneficio #1 Libido alta

Più sono alti i livelli di testosterone negli uomini è più attiva è la loro vita sessuale. I livelli di testosterone si alzano in modo naturale come risposta all'eccitazione sessuale.

Beneficio #2 Massa muscolare e ossea

Il testosterone è molto importate anche nella produzione di proteine e nello sviluppo muscolare. Proprio questo è il motivo che la massa muscolare degli adolescenti in pubertà aumenta del 50%. Lo stesso discorso vale anche per assicurarsi delle ossa forti, infatti invecchiando la densità ossea negli uomini si riduce, cosa collegata anche alla riduzione di testosterone nel corpo.

Beneficio #3 Minor accumulo di grassi

Il testosterone influisce anche sulla struttura corporea – avere meno testosterone significa aumentare la massa grassa e diminuire quella muscolare. Se vorresti evitare quei cuscinetti adiposi, allora tieni sotto controllo il tuo testosterone.

Beneficio #4 Umore alle stelle

Molti uomini hanno sbalzi d'umore, un po' quello che può accadere alle donne con la sindrome premestruale. Se vuoi evitare queste oscillazioni nei livelli del tuo testosterone, e quindi affascinare le persone che ti stanno intorno con la tua energia positiva, allora stai attento al tuo testosterone. Infatti è proprio questo, il principale ormone maschile, che fa in modo di farti sentire a tuo agio nella tua pelle.

Beneficio #5 Cuore sano

Un cuore sano pompa il sangue nel resto del corpo, cosa che dà la possibilità ai muscoli e agli altri organi di avere sufficiente ossigeno per poter lavorare al massimo. Il testosterone, infatti, aiuta la produzione di globuli rossi nel midollo osseo. Livelli bassi di quest'ormone sono collegati a vari problemi cardiocircolatori.

Dai fiducia a una soluzione verificata

Abbiamo scoperto insieme che il testosterone è importante in molti processi:

1. fissa la tua quantità di massa muscolare e ossea;

2. decide la tua quantità d'energia e produttività;

3. influenza la crescita e lo sviluppo degli organi sessuali maschili;

4. è direttamente collegato alla libido, ovvero al desiderio sessuale;

5. influenza la funzione erettile.

Scopri una strategia vincente per ottenere valori più alti di testosterone sotto forma di integratore alimentare – straordinario!

A differenza degli altri prodotti nella media, questo prende in considerazione tutto lo spettro di problemi e con una formula unica fa in modo di farti sfruttare a pieno il tuo potenziale. Se poi non fossi convinto, hai 60 giorni per richiedere il rimborso.

Alpha Man 100% Natural Testosterone Booster

Ottieni anche tu un livello ottimale di testosterone!

E non dimenticare: come consigliato sul sito

