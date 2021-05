Covid Toscana, oggi 341 contagi e 16 morti: bollettino 19 maggio

19 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 341 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 1.754.212.

BOLLETTINO - I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 217.735 (91,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.593 tamponi molecolari e 9.962 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,6% è risultato positivo. Sono invece 6.608 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.473, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 929 (40 in meno rispetto a ieri), di cui 170 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 9 uomini e 7 donne con un'età media di 78,7 anni.

L'età media dei 341 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 929 (40 in meno rispetto a ieri, meno 4,1%), 170 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 1,8%).