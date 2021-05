Covid: Sala, 'spero a settembre scuole tornino completamente in presenza '

19 maggio 2021 a

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - "Oggi posso dirmi soddisfatto: stiamo mettendo a disposizione dei ragazzi, delle famiglie, degli insegnanti e di tutti gli operatori del settore scolastico che lavorano in Moscati ambienti adeguati. E questo è il miglior investimento che si possa fare per il futuro della città, con la speranza che a settembre i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano tornare completamente in presenza in sicurezza". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che questa mattina ha visitato la scuola di via Moscati, nel Municipio 8, interessata da lavori di riqualificazione conservativa.

I lavori, spiega Sala, "sono in fase di conclusione; questa mattina ho visitato la struttura per verificare che il lavoro fatto rispettasse la storia di questo edificio, come indicato dalla Sovrintendenza". Del resto "gli interventi di edilizia scolastica sono tra i più complessi e lunghi da realizzare, sia perché spesso riguardano edifici costruiti molto tempo fa, sia perché, come in questo caso, può capitare che le aziende che devono fare le attività falliscano anche per causa del Covid. Ma -conclude il sindaco- sono questi gli interventi che rendono più orgogliosi una volta conclusi".