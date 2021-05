Covid: arriva il 'bollino' Ue per turismo sicuro

19 maggio 2021 a

Bruxelles, 19 mag. (AdnKronos Salute) - Arriva il 'bollino' europeo per il turismo sicuro in tempo di pandemia. Gli Stati membri, informa la Commissione, potranno attribuire il nuovo marchio di sicurezza alle strutture turistiche che rispettano il protocollo sulla salute e la sicurezza dell'Iso (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione).

Sia il protocollo che il bollino sono volontari, non obbligatori. La misura, facoltativa, dovrebbe contribuire a facilitare la riapertura in sicurezza del turismo in tempo per la stagione estiva, migliorando la reputazione dell'Ue come destinazione turistica, anche durante la pandemia di Covid-19.

Per il commissario al Mercato Interno Thierry Breton, "il marchio di sicurezza Covid aiuterà le imprese turistiche ad avere procedure di sicurezza prima della stagione estiva, aumentando così la fiducia dei viaggiatori, dei residenti e dei lavoratori delle strutture turistiche".