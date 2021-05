Come investire (bene) da 20.000 euro a oltre 4 milioni di euro?

19 maggio 2021 a

(Milano, 19 maggio 2021)

Un check up gratuito offerto dai consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert

Milano, 19 maggio 2021 - Quello che caratterizza in modo esclusivo la

società fra le pioniere in Italia del settore e più importanti):

• Deve essere in grado di valutare un'ampia varietà di strumenti, garantendo diversificazione in termini di emittenti;

• Non deve ricevere in alcun modo commissioni o altri benefici come provvigioni da produttore, fornitori o emittenti;

• Viene pagato esclusivamente a parcella dal cliente.

Oltre il 95% di quella che viene proposta in Italia al risparmiatore è evidentemente consulenza non senza conflitti d'interessi perché la banca, la Posta o le reti che ai risparmiatori consigliano prodotti o strumenti finanziari ricevono una remunerazione sui prodotti consigliati.

E questa situazione può provocare forzature e situazioni dove il risparmiatore (con capitali piccoli ma anche grandi come quelli affidati ai cosiddetti private banker) è quello che paga in tutti i sensi il prezzo più alto come gli stessi sindacati dei bancari denunciano da anni.

“E' lecito che ogni gruppo bancario, che ogni banca si ponga degli obiettivi commerciali, ma sono sono illeciti, invece, comportamenti e ricatti, anche economici come stanno accadendo” ha ancora ricordato poche settimane fa Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, il sindacato bancario più rappresentativo in Italia

Ancora qualche settimana lo stesso Sileoni su Radio 24 aveva ricordato come “I prodotti finanziari in vendita non vengono decisi dai direttori né dai lavoratori allo sportello, ma fanno parte di una politica fatta dai gruppi bancari che vogliono raggiungere obiettivi commerciali”.

“Nella nostra attività di consulenti finanziari indipendenti – spiega Roberta Rossi,

Proprio per rispondere all'esigenza di un crescente numero di risparmiatori che desiderano ricevere una consulenza senza conflitti d'interesse e a valore aggiunto SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, offre ai risparmiatori una

Per usufruire del servizio, è sufficiente inviare o caricare sul sito i documenti utili all'analisi (rendiconto, estratto conto dossier titoli, lista di codici ISIN e relativi pesi nel portafoglio) e compilare un questionario. E dopo pochi giorni si potrà fissare l'appuntamento per una video-consulenza di 30 minuti per ricevere l'analisi del tutto confidenziale.

Un servizio che consente ai risparmiatori di ricevere una consulenza altamente professionale e di avvicinarsi al mondo della consulenza finanziaria indipendente (il modello prevalente nei Paesi finanziariamente più evoluti) come di sottoscrivere gratuitamente su

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

