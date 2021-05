Calcio: Ventura, 'riconferma Mancini messaggio forte di continuità'

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Mancini è una riconferma assolutamente meritata, ha fatto benissimo, mi sembra non ci fossero grandi dubbi. Il fatto che ci sia stato un prolungamento di contratto così lungo è un forte messaggio di continuità, la cosa più giusta". E' il commento all'Adnkronos di Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, alla riconferma di Roberto Mancini alla guida dell'Italia fino al 2026 a poche settimana dal via agli Europei.