Eni: studia JV con Bp per accorpamento asset in Angola**

Luanda, 19 mag. - (Adnkronos) - Eni annuncia di aver sottoscritto con Bp un memorandum d'intesa non vincolante per avviare discussioni dettagliate sulla fusione dei propri portafogli upstream in Angola, compresi tutti gli interessi petroliferi, gas e GNL nel Paese.

Le società - si sottolinea in una nota - "ritengono che unire le proprie forze in una nuova società a controllo congiunto offra significative opportunità per promuovere futuri sviluppi e operazioni in Angola. In particolare, la nuova società potrà generare sinergie significative, creare operazioni più efficienti e aumentare gli investimenti e la crescita nel bacino. L'operazione evidenzia l'impegno di entrambe le società a continuare a sviluppare il potenziale del settore upstream dell'Angola".

La nuova società sarà supportata da Eni e Bp, beneficerà delle competenze e del personale di ciascuno, e sarà autofinanziata. Il business plan della società sarà concordato da Eni e bp per cogliere future opportunità di esplorazione, sviluppo e possibilmente crescita del portafoglio, sia in Angola che a livello regionale. (segue)