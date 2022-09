Covid: Franceschini, 20 milioni per cinema, teatro e spettacoli all'aperto **

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Venti milioni di euro per sostenere i cinema e gli spettacoli all'aperto nella stagione estiva. Nel momento della ripartenza, con le progressive riaperture delle attività, è fondamentale aiutare quelle realtà del mondo dello spettacolo che tradizionalmente animano le estati delle nostre città e delle mete turistiche, portando la cultura nelle piazze, negli antichi teatri greco romani, nelle ville e nei parchi di tutta Italia”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini che ha firmato un decreto che destina 10 milioni di euro del fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo al sostegno della programmazione di spettacoli cinematografici all'aperto e 10 milioni di euro al sostegno e alla organizzazione degli spettacoli dal vivo all'aperto svolti nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 30 settembre 2021 nel pieno rispetto delle norme sanitarie.

Potranno presentare domanda di contributo i gestori di sale cinematografiche all'aperto con almeno 40 posti a sedere che programmino un minimo di 40 proiezioni in tale periodo, così come gli organizzatori di spettacoli di teatro, musica, danza e circo che realizzino un minimo di 15 rappresentazioni nel medesimo periodo. Le risorse verranno ripartite in parti uguali tra i beneficiari, entro il limite di 10.000 euro ciascuno. Il provvedimento è stato inviato agli organi di controllo e verrà pubblicato sul sito del Ministero della Cultura al link https://cultura.gov.it/comunicati/decreti-del-ministro.