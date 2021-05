WMF torna in presenza, 9a edizione a Rimini dal 15 al 17/7

18 maggio 2021 a

a

a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - A distanza di due anni, il 15, 16 e 17 luglio 2021 tornerà in presenza il WMF, il più grande Festival sull'Innovazione Digitale. Dopo le oltre 21.000 presenze dell'edizione 2019 e i 24.000 partecipanti online dei due appuntamenti ibridi realizzati lo scorso anno, il Festival accoglierà nuovamente parte del proprio pubblico al Palacongressi di Rimini per quella che sarà la sua 9a edizione. Annunciate le nuove date di luglio - riprogrammate nel rispetto delle più recenti linee guida istituzionali - il WMF si prepara a tornare con una tre giorni dedicata al mondo dell'innovazione digitale e sociale che verrà esplorato a 360 gradi attraverso la formazione professionale - con un ampio programma e più di 55 sale tematiche - e oltre 100 eventi dedicati all'attualità, alla cultura, allo spettacolo, al mondo del business e al futuro, affrontando e indagando le principali novità tecnologiche e il loro potenziale sociale.

"L'anno appena trascorso ci ha posto davanti sfide complesse, ma anche tante conferme che i valori, i temi, e le iniziative che portiamo avanti sin dalla nascita del WMF sono di centrale importanza ed emergono con prepotenza nei momenti più difficili", spiega Cosmano Lombardo, ideatore e Chairman del Festival. "Aver insistito in questi anni sulla necessità di vivere l'innovazione tecnologica e digitale alla luce degli impatti che può generare sulle comunità e sulla società ci permette oggi di realizzare, in occasione del WMF2021, un'agorà ancor più partecipata dove co-costruire con maggiore consapevolezza un futuro migliore all'insegna dell'innovazione, della formazione e dell'occupazione".

Per garantire una partecipazione ampia e diffusa, oltre ai posti riservati a Rimini il WMF manterrà comunque un format ibrido e la possibilità di seguire la propria agenda interamente online grazie alle funzionalità della piattaforma ibrida.io, già impiegata per le due edizioni realizzate nel 2020.

Già svelato il concerto di apertura del Festival affidato alle note di Roy Paci, il primo dei tre concerti dal vivo che verranno realizzati sul Mainstage del WMF2021 nel corso delle tre giornate. Saranno inoltre trasmessi in diretta streaming sui canali digitali del Festival tutti i contest, i talk e gli eventi in programma sul Mainstage, come la finale della Startup Competition più grande d'Italia e la cerimonia di consegna dei WMF Awards, che verranno assegnati dal Wmf a realtà e personalità che si sono distinte nel panorama nazionale e internazionale dell'Innovazione e del Web Marketing. A questi si aggiungerà anche il "Premio Nazionale della Ricerca Big Data e AI", uno speciale riconoscimento che verrà assegnato da WMF e fondazione Ifab a un/una giovane ricercatore/ricercatrice che abbia presentato un progetto di ricerca e sviluppo di particolare rilevanza in ambito big data e intelligenza artificiale.

Sul palco principale, che lo scorso novembre ha ospitato gli attuali Ministri Enrico Giovannini e Patrizio Bianchi, sarà forte la presenza istituzionale attraverso le testimonianze del sindaco di Firenze Dario Nardella, del Presidente della Fondazione Rondine Franco Vaccari e di molti altri ospiti che verranno comunicati prossimamente.

Tante anche le voci del mondo scientifico e accademico come quelle di Pierre Philippe Mathieau di Esa (European Space Agency), Anna Grassellino (FermiLab), Luciano Floridi (psicologo a Oxford e Alma Mater Studiorum) e dell'inventore e fisico Federico Faggin. Personaggi del mondo dello spettacolo come l'attore Alessandro Borghi - che nella prima giornata vestirà i panni del co-conduttore - e del web come i The Jackal compongono inoltre un parterre di ospiti ricchissimo, che sarà svelato nelle prossime settimane.

Torneranno dal vivo gli incontri e gli stand dell'Area Expo del Web Marketing Festival, che nelle scorse edizioni ha ospitato le più importanti realtà del mondo tech e fatto da cornice a momenti di networking tra i partecipanti e oltre 500 sponsor, partner ed espositori del Festival. Tra questi il prossimo luglio figurerà anche il Ministero della Cultura, che all'interno dell'area espositiva ospiterà nel suo stand, a cura della Digital Library - Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - le migliori esperienze innovative provenienti da musei e luoghi della cultura statali italiani.

Tutti gli stand del WMF2021 saranno visitabili anche online sulla piattaforma ibrida.io, per un'esperienza integrata. Sempre in tema di opportunità di business e networking, le startup presenti, gli imprenditori e i partecipanti potranno trovare nel Maker&Tech District e nello Startup District due comparti interamente dedicati a più di 130 startup, aziende e progetti innovativi. Tra le grandi novità di questa nona edizione le diverse aree fieristiche che il WMF dedicherà a droni, prototipi tecnologici, progetti di ricerca innovativi, presentazioni di libri ed eSports, con postazioni da gaming realizzate in collaborazione con Tech Princess.

Di centrale importanza resta la qualità e l'ampiezza della formazione professionale, cui il WMF2021 dedicherà gli interventi di oltre 600 speaker e più di 55 sale verticali affrontando temi e trend attuali quali Cybersecurity, Intelligenza Artificiale, 5G, Robotica, IoT, Circular Economy, Social Media, Open Innovation, Blockchain, Automotive, Aerospace, Cyberbullismo, Sostenibilità, eSports, Comunicazione Pubblicitaria, Imprenditorialità, Debunking e molti altri. Tra le novità tematiche del WMF2021 anche una sala dedicata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la Sala SDGs, verticale sui temi relativi agli obiettivi dell'Agenda 2030. In programma, inoltre, tavoli di lavoro istituzionali dedicati all'analisi e alla conoscenza delle principali direttive proposte dal Pnrr, un hackathon in collaborazione con Esa per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e uno in partnership con il Parlamento Europeo sul progetto “Insieme per l'Europa”, dedicato al confronto democratico sul ruolo centrale dell'Ue per le sfide collettive presenti e future.

Ampio spazio poi al mondo dello spettacolo: in collaborazione con Agis, il WMF ospiterà la prima edizione dell'Innovation Film Fest, una vetrina innovativa dedicata al cinema con proiezioni di cortometraggi, ospiti speciali, premi, incontri tra videomaker, produttori e distributori cinematografici, eventi formativi e workshop. Tante, inoltre, le call attive, le iniziative e le opportunità dell'agenda WMF: tra queste, la Call dedicata ai Digital Creators e il Contest Band Emergenti realizzati in collaborazione con Rds Next e la Call for Young Innovators in partnership con Angi, nata per supportare i giovani che si sono messi in gioco con attività o progetti nell'ambito dell'innovazione digitale e sociale e permettere loro di condividere le loro idee e le loro esperienze con l'ecosistema innovativo del Festival.

Come per gli appuntamenti passati del WMF, anche la nona edizione è frutto di un percorso di costruzione condiviso con persone, aziende e realtà che si interessano all'innovazione e ispirano ogni anno la realizzazione di eventi e attività in grado di esplorare a fondo l'universo dell'Innovazione Digitale e Sociale, seguire i principali trend del mercato e proporre una formazione che risponda ai bisogni dei professionisti. Anche in vista del WMF2021, infatti, è possibile proporre tematiche da affrontare, eventi verticali, sale formative e workshop.

Con le oltre 21.000 presenze dell'edizione 2019 e i 24.000 partecipanti online dei due appuntamenti ibridi realizzati nel 2020, il WMF è il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale. Ideato e prodotto da Search On Media Group, il Festival si pone come uno strumento al servizio della società, un acceleratore di innovazione che ogni anno in Italia e all'estero realizza eventi, progetti e iniziative dedicate alla costruzione condivisa di un Futuro migliore, dialogando con istituzioni, enti locali, università, scuole, aziende e realtà del territorio.