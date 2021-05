18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag (Adnkronos) - Il Consiglio di garanzia del Senato ha confermato con tre voti favorevoli e due contrari la decisione assunta in precedenza dalla Commissione contenziosa di restituire il vitalizio ai condannati in via definitiva. La decisione riguarda anche la posizione di Roberto Formigoni.