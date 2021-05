Tennis: Atp Ginevra, Federer ko con Andujar al 2° turno

18 maggio 2021 a

Ginevra, 18 mag. - (Adnkronos) - Roger Federer esce di scena al 2° turno del torneo Atp 250 di Ginevra. Lo svizzero, numero 8 del mondo e prima testa di serie, cede allo spagnolo Pablo Andujar, numero 75 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in un'ora e 54 minuti. Per il vincitore di venti prove del Grande Slam quello di Ginevra era solo il secondo torneo del 2021 dopo quello di marzo a Doha, dove era rientrato dopo oltre un anno di stop per problemi al ginocchio.