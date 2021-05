Stampanti su muro: nasce la prima rete di professionisti della Copygraf Wallprint

18 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Nasce in Italia la prima rete di professionisti della stampa su muro, grazie alla rivoluzionaria stampante verticale della Copygraf Wallprint

Milano, 18 maggio 2021 – Grandi novità nel campo della stampa sumuro. Nasce in Italia infatti la prima rete di professionisti della stampa verticale e stampa su muro, grazie alla stampante CopygrafWallprint, che permette ad ogni parete bianca di trasformarsi in un'opera d'arte. Grazie a questa rivoluzionaria stampante su muro si ha infatti la possibilità di disegnare sulle pareti di case, uffici, negozi eshowroom, rendendole dei capolavori.

Stampare su muro: la rivoluzione della Copygraf Wallprint

La stampante su muro, detta anche stampante verticale, è l'ultima innovazione nel campo della grafica ed è pensata per rendere unici gli spazi che viviamo. Gli ambienti rispecchiano la personalità di chi la abita, facendo "parlare persino i muri". Perché sulle pareti di uno show-room si può, ad esempio, stampare la storia dell'azienda, un messaggio promozionale, o ripercorrere la storia di una città in unasala consiliare del Comune, decorare le camere di un albergo a tema o ancora regalare un nuovo colore alle pareti di casa.

L'idea della Copygraf Wallprint nasce da un'intuizione di Maurizio Persano che, dopo un'esperienza trentennale nell'ambito della stampa office con Copygraf, decide di investire in questa nuova tecnologia, ancora poco conosciuta in Europa. L'incontro con Salvatore Galofaro di Tiki Design, studio grafico specializzato da anni nell'elaborazione di immagini per la stampa su muro, ha dato vita così ad un progetto unico nel suo genere in Italia, con il noleggio a lungo termine distampanti verticali. Maurizio e Salvatore sono diventati così di fatto i primi rivenditori di stampanti da parete sia in Italia che in Spagna.

Una stampante sul muro, per trasformare ogni parete in un'opera d'arte

Copygraf Wallprint è una nuova tecnologia che libera l'immaginazione e permette di stampare su qualsiasi oggetto, di qualsiasi tipo dimateriale, tra cui legno, metallo, mattone, vetro, pvc, cartongesso opiastrelle. Con immagini, scritte, disegni, loghi o qualsiasi altro tipo di creazione che possono essere realizzate e personalizzate graficamente, prima di essere stampate sul muro.

Ancora poco conosciuta in Italia, la stampante verticale utilizza testine di stampa molto simili a quelle tradizionali ma funziona a getto d'inchiostro privo di solventi, atossico e inodore.

Decorare e stampare su muro, i vantaggi di una wallprinter

Una wallprinter, o stampante su muro, è una soluzione innovativa per decorare le pareti che presenta numerosi vantaggi rispetto alla carta da parati o ai wall sticker: è più resistente, è meno impegnativa dal punto di vista della posa ed è altamente personalizzabile.

Le stampe verticali possono essere realizzate da tutti, e oggi con la Copygraf Wallprinter vi è la possibilità di scegliere tra servizio su misura o noleggio della stampante a lungo termine, in tutta Italia, con assistenza inclusa. Una soluzione ideale in particolar modo per architetti, interior designer, stilisti, artisti o persino professionisti della grafica a cui piacerebbe lanciarsi in questo nuovo business.

Una rete italiana di professionisti della stampa su muro

Grazie ai promotori della Copygraf Wallprint sta nascendo oggi la prima rete di professionisti della stampa su muro.

La società lombarda garantisce infatti non solo una stampa estremamente curata ed in alta risoluzione, fino a 720 dpi, ma assicura anche un'intera rete di distribuzione a lungo termine.

Per questo Copygraf Wallprint invita creativi, professionisti e aziende a entrare a far parte di una rete di partner ufficiali, presenti in tutta Italia, pronti a garantire una stampa su muro professionale, con il rispetto dei massimi standard qualitativi.

Perché diventare partner di Copygraf Wallprint

Qualche anno fa il solo nome era un'incognita: stampante da parete, stampante murale da parete, stampa su muro, wallprinter. Le persone avevano molti dubbi e poche risposte. Nel tempo la richiesta è cresciuta e oggi Copygraf Wallprint è la prima a creare una rete didistribuzione, assistenza e noleggio di stampanti su muro a lungo termine. Merito dell'esperienza trentennale nella stampa di Maurizio Persano e dell'estro grafico di Salvatore Galofaro, che con le loro stampe oggi tappezzano le pareti di ospedali, negozi, start-up e multinazionali e case lussuose e di periferia di tutta Italia.

Diventare professionisti della stampa verticale e su muro

Architetti, interior designer, stilisti, grafici, artisti e professionisti di ogni settore oggi hanno l'opportunità di diventare partner di Copygraf Wallprint e intraprendere una nuova avventura professionale, dal futuro promettente.

La Copygraf Wallprint offre infatti corsi di formazione, assistenza esupporto tecnico, commerciale e grafico. I partner, inoltre, saranno facilitati e incoraggiati nell'avviare collaborazioni tra di loro, con campagne pubblicitarie locali.

Praticamente la nascita di una nuova frontiera, che rivoluziona il mondo della grafica e della stampa.

Per maggiori informazioni

Sito internet:

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl