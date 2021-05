Rifarsi il naso: esce il libro Rinoplastica Proporzionata di Renato Zaccheddu

18 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 18.05.2021 – Secondo i dati attuali, la rinoplastica risulta essere insieme alla mastoplastica additiva, uno degli interventi chirurgici più richiesti in Italia. Un fenomeno questo che denota quanto stia aumentando l'importanza del proprio aspetto fisico nell'accettazione del proprio corpo.

Per tutte quelle persone che desiderano correggere l'aspetto del proprio naso e vogliono valutare tutte le possibilità di tipo chirurgico e non, esce oggi il libro di Renato Zaccheddu “RINOPLASTICA PROPORZIONATA. Come Migliorare L'Aspetto Del Tuo Naso Valutando Tutti Gli Approcci Più Sicuri Con E Senza Chirurgia” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di essere pienamente consapevoli della scelta che si ha intenzione di fare.

“Il mio libro parla di rinoplastica e va a trattare ogni suo aspetto cercando di renderlo comprensibile soprattutto per chi non ha alcuna nozione dell'argomento” afferma Renato Zaccheddu, autore del libro “Si inizia spiegando come è fatto il naso e come funziona. Successivamente viene spiegato al lettore cosa succede in sala operatoria, tanto nelle situazioni più semplici quanto in quelle più complesse. Infine, il giusto spazio viene dato al tema del post-operatorio e cosa regola il lungo periodo di assestamento”.

Come sottolinea Zaccheddu, la rinoplastica è un intervento complesso. In chirurgia estetica sicuramente il più difficile e delicato. Ecco perché, a detta dell'autore, è fondamentale che il paziente che si avvicina a questa eventualità abbia a disposizione tutte le informazioni possibili sull'argomento. Il miglior modo per utilizzare il libro è quello di considerarlo come un compagno di viaggio, capace di rispondere a tutti quei quesiti e dubbi che da sempre accompagnano il paziente interessato a sottoporsi a questa chirurgia.

“Tutti noi sappiamo quanto, nella società moderna, sia importante il proprio aspetto fisico in termini di autostima personale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Non c'è dubbio che, come dimostrano le statistiche, per molte persone apprezzare il proprio naso è fondamentale per sentirsi più belli e carichi di vitalità. Tutto sta nell'essere pienamente consapevoli della scelta che ci si appresta a fare, avendo a disposizione tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Le stesse contenute proprio all'interno di questo libro”.

“La scelta di affidarmi a Giacomo Bruno è stata estremamente semplice avendo già scritto un libro divulgativo con Bruno Editore alcuni mesi fa: Mastoplastica Moderna” conclude l'autore. “Le promesse sono state mantenute appieno. Il team che segue l'autore è eccezionale, sempre rapido nel supportare, consigliare e rispondere a ogni dubbio”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

Il Dottor Renato Zaccheddu è nato a Magenta l'11 gennaio del 1970. Si è poi laureato in Medicina a Milano nel 1995. Da lì ha cominciato un lungo periodo di apprendimento e specializzazione che si è svolto completamente all'estero, a partire da Birmingham in UK tra il 1997 e 2001. Pur avendo iniziato con la Chirurgia Generale, ha capito proprio in quel periodo che sarebbe stata la Chirurgia Plastica ed Estetica la specialità che avrebbe poi seguito per il resto della sua carriera professionale. È per questa ragione che, avutane l'opportunità, ha deciso di specializzarsi nella Scuola di formazione in Chirurgia Plastica forse più prestigiosa a livello mondiale: quella del celebre Professor Pitanguy, a Rio de Janeiro. Tale specializzazione è stata raggiunta nel 2003. Da allora, il Dottor Zaccheddu ha lavorato principalmente nel Regno Unito e ormai qualche anno, con regolarità anche a Milano. Questo periodo di intenso lavoro gli ha permesso di operare ad oggi, considerando solo la rinoplastica, più di 2400 pazienti. Sito web: