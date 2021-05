Governo: Letta, 'bene Draghi, fondamentali riforme giustizia, Pa, previdenza'

18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Sono molto contento di questi tre mesi di governo Draghi. Siamo riusciti a presentare un ottimo Piano nazionale di ripresa e resilienza in tempo. Il governo sta portando avanti alcune importanti riforme, sui temi della giustizia, della pubblica amministrazione e della previdenza sociale. Queste tre riforme sono fondamentali per il futuro dell'Italia". Lo dice Enrico Letta in una intervista al quotidiano spagnolo 'Abc'. Il segretario del Pd, tra le altre cose, sottolinea che "Draghi ha anche gestito molto bene la questione delle riaperture".