Giustizia: Renzi, 'sorteggio al Csm per la disperazione, azzerare correnti'

Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Sì" al sorteggio per il Csm "per disperazione". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta. "Per 30 anni la magistratura, ben oltre il proprio ruolo, ha impattato sulla vita del Paese. Da due anni ora sta venendo giù tutto, sul sistema del Csm alcune dinamiche non sono chiare, ed è assolutamente strabordante il peso delle correnti. Il sorteggio è ad oggi l'unico strumento per eliminare lo strapotere delle correnti, questo sistema va scardinato", ha detto il leader di Iv.

"Ho l'impressione che l'atteggiamento sbagliato di alcuni membri del Csm e di alcune forze politiche che hanno fiancheggiato un parte della magistratura stia creando un gigantesco caos da cui si esce solo azzerando il peso delle correnti", ha detto Renzi.