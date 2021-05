Covid: Mattarella, ‘progettare futuro insieme, non agitare idee per contrapporsi'

18 maggio 2021 a

a

a

Brescia, 18 mag. (Adnkronos) - "Questo è il tempo di pensare al futuro, di progettare e realizzarlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia, in una drammatica emergenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita al Capitolium di Brescia in occasione del restauro della Vittoria Alata. "Insieme, che non vuol dire abbandonare le proprie prospettive, idee e opinioni ma che si confrontano costruttivamente. Confrontarsi è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile. Questo della proiezione insieme per costruire il futuro è il messaggio che oggi emerge", ha aggiunto.