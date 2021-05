Covid Campania, oggi 598 contagi: bollettino 18 maggio

18 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 598 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 30 morti,14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 16 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.029 tamponi molecolari. L'indice di positività è pari al 4,58%.

Dei 598 nuovi positivi, 198 sono risultati sintomatici. Sono 6.874 le persone decedute in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.910, il totale dei guariti sale a 328.681. In Campania sono 96 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.118 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.