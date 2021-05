18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani coprifuoco alle 23, novità per bar, ristoranti, centri commerciali, palestre ed eventi. Il 'rischio calcolato' era giusto. Così l'Italia può ripartire”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.