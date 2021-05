Covid Abruzzo, oggi 33 contagi: dati e news 18 maggio

18 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 33 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 3 morti, che portano a 2.460 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19.

Sono complessivamente 73.295 i casi positivi al virus registrati in Abruzzo. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 residenti in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Dei morti registrati nelle ultime 24 ore, 2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.