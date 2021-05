Cisco annuncia l'intenzione di acquisire Socio Labs per sostenere il futuro degli eventi ibridi

18 maggio 2021 a

(Milano, 18 maggio 2021) - - La moderna piattaforma tecnologica per eventi di Socio Labs contribuirà a fornire esperienze inclusive durante gli eventi in presenza, virtuali e ibridi.

- Socio Labs amplierà l'offerta Webex con funzionalità incluse come il live streaming, sponsorship, creazioni di relazioni durature tra i partecipanti e analisi dettagliate oltre al coinvolgimento costante dei partecipanti prima, durante e dopo gli eventi.

- Socio Labs e la tecnologia per il coinvolgimento dei partecipanti acquisita recentemente da Slido, permetteranno alla piattaforma Webex di offrire la più completa soluzione per la gestione di eventi ibridi.

Milano, 18 maggio 2021 – Cisco ha annunciato l'intenzione di acquisire Socio Labs, azienda privata americana proprietaria di un'innovativa piattaforma tecnologica che offre agli organizzatori di eventi tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire con successo eventi in presenza, virtuali e ibridi di qualsiasi portata e in qualunque format. Grazie alla tecnologia Socio Labs, Cisco potenzierà la piattaforma Webex Events per spingersi oltre le riunioni, i webinar e i webcast e gestire grandi conferenze ed eventi ibridi e multi-sessione. La soluzione permetterà il live streaming, sponsorship, creazione di relazioni durature tra i partecipanti e analisi dettagliate, oltre al coinvolgimento costante dei partecipanti prima, durante e dopo gli eventi – così come le funzionalità Webex come la creazione di sondaggi, sessioni di Q&A, chat e traduzione in tempo reale.

La pandemia ha cambiato per sempre il mondo degli eventi. Da un giorno all'altro, gli organizzatori di eventi hanno dovuto adottare un format solo virtuale. Ora che il mercato si sta riprendendo, gli eventi in persona stanno ricominciando gradualmente e il modello di evento ibrido - una combinazione tra fisico e virtuale - sta diventando la norma.

"Il futuro degli eventi, così come il futuro del lavoro, sarà ibrido", ha commentato Jeetu Patel, senior vice president e general manager di Cisco Security and Collaboration. "E ciò porterà a una maggiore complessità nella creazione di esperienze inclusive e interazioni significative e misurabili sia per i partecipanti in remoto che per quelli in presenza. In tal senso, Socio Labs e la potente tecnologia Webex sono in grado di fornire ai clienti una soluzione di gestione di eventi ibridi senza precedenti per coinvolgere i partecipanti sia che partecipino di persona che virtualmente."

La vision Cisco Webex volta ad offrire esperienze inclusive, coinvolgenti e intelligenti durante eventi e riunioni si completa dunque con Socio Lab e la recente acquisizione di Slido, piattaforma per il coinvolgimento del pubblico, che insieme danno vita a una soluzione completa per la gestione degli eventi semplice da utilizzare e del tutto competitiva in termini di costo che include le migliori funzionalità disponibili sul mercato – il tutto tramite un singolo portale:

- Le innovazioni di Webex per le riunioni virtuali, come la soppressione dei rumori di fondo, il riconoscimento dei gesti, la condivisione interattiva, la traduzione in tempo reale, i layout personalizzati del palco e altro ancora;

- Le funzionalità di coinvolgimento del pubblico come la creazione di sondaggi, quiz, Q&A and gamification, che rendono ancora più interattivi ed efficaci le riunioni e gli eventi virtuali;

- La piattaforma tecnologica per gli eventi ibridi di Socio Labs che gestisce l'intero ciclo di vita di grandi eventi virtuali, in presenza e ibridi – dalla registrazione all'analisi dei dati post-evento.

“Siamo lieti che la nostra piattaforma entri a far parte del portfolio Cisco Webex e di portare avanti l'obiettivo comune di abilitare eventi ibridi personalizzati e senza soluzione di continuità di tutte le dimensioni”, ha dichiarato Yarkin Sakucoglu, co-fondatore e CEO di Socio Labs. “La collaborazione con Cisco ci dà l'incredibile opportunità di mettere a disposizione la nostra tecnologia e la nostra esperienza su ampia scala. Desideriamo sostenere la ripresa e la trasformazione del settore degli eventi”.

Punti salienti dell'annuncio:

- Il completamento dell'acquisizione è previsto per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2021. L'acquisizione è soggetta alle diverse condizioni di chiusura e approvazioni normative necessarie.

- Al completamento dell'acquisizione, il team di Socio Labs si unirà al team Webex Customer Experience guidato da Omar Tawakol, vice president and general manager, riportando nel Security & Collaboration Group guidato da Jeetu Patel, senior vice president and general manager.

- Le soluzioni Cisco Collaboration sono apprezzate dal 95% delle aziende Fortune 500.

Cisco Webex

Webex è un fornitore leader di soluzioni di collaborazione basate su cloud incluse video riunioni, chiamate, messaggistica, eventi, soluzioni di customer experience come il contact center e dispositivi di collaborazione creati ad hoc. In Webex, partiamo dalle persone e dalle loro esperienze. Questa attenzione a fornire esperienze di collaborazione inclusive alimenta la nostra innovazione, che sfrutta l'Intelligenza artificiale e il Machine Learning, per rimuovere le barriere geografiche, linguistiche, caratteriali e di dimestichezza con la tecnologia. Le nostre soluzioni sono potenziate da sicurezza e privacy by design. Lavoriamo con le principali app business e per la produttività del mondo - fornite attraverso un'unica applicazione e interfaccia. Per ulteriori informazioni visita

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su

