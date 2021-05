Battiato: Sky Arte lo ricorda con 'Battiato live Pirellihangar Bicocca'

18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Una serata tutta per Franco Battiato con una programmazione dedicata. A partire dalle 21,15, Sky Arte (canali 120 e 400) ripropone concerti, approfondimenti e le esibizioni più emozionanti del grande artista e intellettuale. Ricordi e contenuti esclusivi, per rivivere insieme l'eredità del grande artista e intellettuale.

Ad aprire la serata, il suggestivo 'Battiato Live PirelliHangar Bicocca', il concerto del 2016 al PirelliHangar Bicocca di Milano. Un'esibizione toccante avvenuta sullo sfondo dei Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer per festeggiare il terzo anno di Sky Arte. Un concerto ricco di emozioni per uno show senza precedenti. Per oltre un'ora, l'artista ha regalato alla platea una scaletta di tutto rispetto. Da 'L'ombra della luce' a 'Stati di gioia', da 'La Cura' a 'I treni di Tozeur', il cantante ha rispolverato i grandi classici del suo repertorio, accompagnato dall'Ensemble Symphony Orchestra, confermando tutta l'originalità e la potenza del suo stile.