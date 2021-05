Battiato: Miceli (Pd), 'dedicargli in Sicilia piazze e vie'

18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Addio a Franco Battiato, grandissimo poeta e interprete dei sentimenti più profondi. Un artista immenso, che per molte fasi della nostra esistenza ci ha curato l'anima e, usando alcune tra le sue indimenticabili parole ‘ci ha protetto dalle paure delle ipocondrie e dai turbamenti, dalle ingiustizie e dagli inganni del tempo'. La sua assenza lascia un senso incolmabile di vuoto. E lo lascia anche in Sicilia, la terra che portava nel cuore e nell'anima Sarebbe molto bello se, per mantenere vivo il suo ricordo, i sindaci delle città dell'Isola decidessero di dedicare una via o una piazza in onore a uno dei più grandi maestri siciliani”. Così il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli.