Arte: capolavoro di Murillo 'Madonna del latte' esposto per la prima volta dopo il restauro (2)

(Adnkronos) - Detta anche Madonna zingara – come la definì lo storico Carl Justi nel 1892 –, l'opera di Murillo (1670-1675 ca.) è una delle più lodate e più ammirate della Galleria Corsini (attualmente chiusa per importanti lavori di ristrutturazione). Faceva infatti parte della collezione del cardinal Neri Maria Corsini (1685-1770) che ne rimase così impressionato da scegliere di collocarla in un luogo intimo e privato del suo appartamento: la sala dell'alcova, proprio di fronte al letto.

Proprio per la forza espressiva dei due protagonisti, l'opera fu celebrata nel corso dell'Ottocento da numerosi viaggatori che ricordano nei loro diari, nelle lettere e persino in articoli di giornale l'effetto suscitato dalla visione del dipinto. Tra questi, il più famoso è Gustave Flaubert (1821-1880), che rimase così colpito dalla tela di Murillo da scrivere all'amico Bouilhet nel 1851: «sono innamorato della Vergine di Murillo della Galleria Corsini. La sua testa mi perseguita e i suoi occhi continuano a passarmi davanti come due lanterne danzanti». Un'immagine che ben esemplifica la capacità di Murillo di attualizzare e rendere “vivi” i suoi soggetti, compresi quelli religiosi.

Le delicate operazioni di pulitura hanno restituito leggibilità all'opera, recuperando anche particolari minuti e preziosi, dai piccoli boccioli della pianta dietro Maria ai delicati passaggi cromatici delle vesti e del cielo. Allo stesso tempo, le indagini scientifiche, condotte da Emmebi diagnostica artistica srl e Artelab srl, hanno permesso di conoscere meglio la tecnica del pittore e i pigmenti impiegati, come nel caso del manto blu di Maria: ancora brillante nelle parti in lapislazzulo e irrimediabilmente alterato dove Murillo ha impiegato il più economico “smaltino”.