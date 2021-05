18 maggio 2021 a

a

a

Roma, 18 mag (Adnkronos) - Dopo il 'no, grazie' di Gaetano Manfredi "in queste condizioni" alla candidatura a sindaco di Napoli, il tavolo della coalizione "va avanti". Lo assicurano fonti di centrosinistra, sottolineando che la presa di posizione di Manfredi "non ha colore politico" e "l'unità del centrosinistra è un valore al servizio della città".