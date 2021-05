Superlega: studio, danno d'immagine di 600 mln di euro per i 12 club coinvolti (2)

17 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Con un valore di 1.276 milioni di euro, nonostante il rilevante indebolimento del brand pari a 3.5 punti su 100 che ha contribuito alla perdita del 10% di valore finanziario del brand, Real Madrid si conferma ancora il brand di maggiore valore tra i team di tutto il mondo del calcio. Situazione analoga per Barcellona e Manchester United, rispettivamente anche quest'anno al 2° e al 3° posto tra i brand di maggiore valore. Leggermente migliori le performance del Manchester City che sale al 4° posto grazie alla perdita di solo lo 0,6% di valore. Molto bene invece le performance del Bayern che grazie al rafforzamento del brand ne aumenta il valore del 1,1% salendo così dalla 6° alla 5° posizione nella classifica dei brand di maggiore valore. Nella Brand Finance Football 50 2021 sono presenti 6 club italiani, appena fuori dalla classifica c'è l'Atalanta. Nessuno tra questi rientra tra i 10 brand di maggiore valore o tra i 10 più forti.

La Juventus, nonostante il decremento del 16,4% in valore finanziario, in parte causato dal notevole indebolimento di 3,4 punti di BSI, con un valore di 565 milioni di euro guida i club italiani dall'11° posto anche quest'anno Segue l'Inter anche quest'anno al 14° posto, nonostante la perdita del 18% in valore in parte dovuto all'indebolimento del brand evidenziato dalla riduzione di 2,7 punti di BSI. Milan al 29°, Napoli al 32°, Roma al 39° e Lazio al 49° sono tutti parte del gruppo dei 10 club che hanno perso maggiore valore economico anno su anno a livello globale presenti nella classifica 2021. Le performance di questi quattro club ha contribuito al peggioramento del peso dei brand italiani nella classifica 2021: lo scorso hanno le sei italiane presenti valevano il 10% dell'intera classifica, quest'anno solo l'8%.

I brand inglesi, con il 43% di valore, dominano la classifica seguiti da quelli spagnoli e da quelli tedeschi rispettivamente con il 20% e il 19%. Tra i grandi, peggio degli italiani fanno solo i francesi con il 6% del valore dei 50 club in classifica. “Immagine & reputazione dei club italiani è ancora troppo legata alle performance sportive, questo non favorisce l'attrazione internazionale verso la Serie A. L'estrema forza di Ferrari, che non vince un titolo mondiale da quasi 15, dovrebbe essere presa come esempio virtuoso e, per quanto possibile, imitato dal calcio italiano ancora troppo seduto sul tesoretto di tifosi locali", conclude Pizzo.