Olimpiadi: Berruto, 'Egonu portabandiera sarebbe scelta meravigliosa'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Paola Egonu portabandiera a Tokyo sarebbe una scelta meravigliosamente di avanguardia e portatrice di molti significati, tutti bellissimi". Lo dice all'Adnkronos l'ex ct della nazionale maschile di pallavolo Mauro Berruto, oggi nella segreteria del Pd come responsabile Sport. "Fa diventare normale orgoglio di un paese, come è già nei fatti, una giocatrice straordinaria, a mio parere la miglior pallavolista del pianeta, che guiderà un gruppo giovanissimo, fortissimo, bellissimo e in cui le differenze di etnia o credo o altro non hanno alcun significato. A loro interessa vincere".

La rappresentazione, continua Berruto di "un futuro che in realtà è già presente, basti guardare una qualsiasi squadra under 13 di qualsiasi sport. Tutte quelle categorie del 'prima questi o prima quelli', che ci vedono schierarci, sono superate nella realtà della vita. Non sono temi, e fa piacere vedere che come sempre lo sport sia portatore di valori e anticipi modelli, che nel caso di Paola viene perfettamente incarnato".