Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl (3)

(Adnkronos) - Promettono spettacolo ad ogni sessione i 100 rana e nello show gli azzurri ci saranno. Il primatista italiano (58''37) Nicolò Martinenghi e un sorprendente Alessandro Pinzuti . entrambi seguiti da Marco Pedoja - si qualificano, con grandi ambizioni, rispettivamente con il terzo e il settimo tempo alle semifinali. L'enfant prodige di Varese - tesserato per CC Aniene, già certo del pass olimpico, due volte campione mondiale e sette europeo in ambito giovanile - vola in 58''88 per la terza prestazione personale di sempre affiancato al campione di tutto Adam Peaty che sorprende al passaggio (27"13 contro 27"19; infine 58"26 per il britannico con due decimi di vantaggio sul bielorusso Ilya Shimanovich); il ventiduenne di Montepulciano - tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse - invece nuota in 59''45 col primato personale che abbassa sensibilmente il 59''72 regitrato lo scorso aprile agli assoluti di Riccione, proiettandolo al terzo posto tra i performer italiani. Undicesimo, ma eliminato perché terzo degli italiani, Federico Poggio (Fiamme Gialle/Imolanuoto) in 59''67.

In finale le 4x100 stile libero. Chiara Tarantino (55''95), Silvia Di Pietro (54''92), Costanza Cocconcelli (55''30) e Federica Pellegrini (53''74) sono seste in 3'39''91 e mettono nel mirino la qualificazione olimpica; il campione europeo Alessandro Miressi (47''95 a tre centesimi dal suo record italiano), Manuel Frigo (48''05), Leonardo Deplano (48''87) e Lorenzo Zazzeri (47''98) nuotano in 3'12''85 che vale il miglior tempo d'ingresso e la corsia 4.

Dulcis in fundo gli 800 stile libero che aprono altri scenari decisamente interessanti. La primatista italiana (8'14''99) Simona Quadarella e Martina Caramignoli volano in finale, prevista martedì in apertura di programma pomeridiano, con il primo e il secondo tempo. La regina del mezzofondo europeo e vice campionessa del mondo in carica - tesserata per CC Aniene, seguita da Christian Minotti, oro continentale nei 400, 800 e 1500 stile libero a Glasgow 2018 - nuota in scioltezza in 8'26''73; la 29enne reatina tesserata per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, allenata da Germano Proietti e bronzo europeo a Berlino 2014 - conclude in 8'26''73.