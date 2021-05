Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl

17 maggio 2021 a

Budapest, 17 mag. -(Adnkronos) - Ilaria Cusinato e Sara Franceschi nei 400 misti, Gabriele Detti e Marco De Tullio nei 400 stile libero e le staffette 4x100 stile libero guidate da Federica Pellegrini e Alessandro Miressi mettono nel mirino le prime medaglie in palio ai campionati europei di nuoto, che si sono aperti con le batterie della prima giornata questa mattina alla Duna Arena di Budapest. La tricampionessa europea di Glasgow Simona Quadarella vince facilmente le eliminatorie degli 800 stile libero, di cui è anche vice campionessa mondiale, trasciando alla finale di martedì anche Martina Rita Caramignoli, autrice del secondo tempo.

Azzurri subito protagonisti con un solo pass lasciato per strada. Il sipario si apre coi misti femminili. Cusinato e Franceschi si qualificano alla finale dei 400 senza strafare. La 21enne di Cittadella - tesserata per Fiamme Oro e Team Veneto, bronzo europeo a Glasgow 2018 - è sesta in 4'40''82. Fortunata invece la 21enne di Livorno - tesserata per Fiamme Gialle e Livorno Aquatics, seguita dal papà e tecnico federale Stefano Franceschi - decima in 4'44''65, ma seconda delle ripescate, poiché nelle migliori otto vi sono quattro ungheresi. Comanda proprio l'Iron Lady magiara Katinka Hosszu - 93 medaglie tra olimpiadi, mondiali ed europei - in 4'37''42.

In finale dalla porta principale nei 400 stile libero gli "olimpici" e compagni d'allenamento al Centro Federale di Ostia - seguiti da Stefano Morini - Gabriele Detti e Marco De Tullio rispettivamente con il terzo e il quinto riscontro cronometrico. Il primatista italiano (3'43''23) - tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse, bronzo olimpico, due volte iridato e campione europeo, nonché oro mondiale negli 800 stile libero a Budapest 2017 - tocca in scioltezza in 3'47''56; il 20enne pugliese - tesserato per Fiamme Oro e Sport Project, quinto ai mondiali di Gwangju 2019 - chiude in 3'47''81. Eliminato Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) decimo in 3'48''57; il più veloce è lo svizzero Antonio Djakovic in 3'47''23.