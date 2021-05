Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl (2)

17 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Pass per la semifinale dei 50 stile libero anche della primatista italiana (24''84) Silvia Di Pietro. La 27enne di Roma - tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenata da Mirko Nozzolillo, argento continentale con la 4x100 stile libero a Londra 2016 - è diciassettesima, prima delle ripescate, in 25''22. Si fermano Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra) diciottesima in 25''30 e la debuttante Chiara Tarantino (Gestisport), ventiseiesima in 25''53. Comanda la fuoriclasse olandese Ranomi Kromowidjojo in 24''24.

Bene gli azzurri nei 50 dorso. Simone Sabbioni - tesserato per Esercito e Vis Sauro Nuoto Team, tornato ad allenarsi con Luca Corsetti dal 2020, nei 100 dorso bronzo europeo a Londra 2016 e campione europeo in vasca corta nei 50 dorso a Copenhagen 2017- nuota in 25''11 e strappa il pass per la semifinale con l'undicesimo posto; subito alle sue spalle un maturo Thomas Ceccon, tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina, primatista italiano nella doppia distanza - che conclude in 25''14 col primato personale che sottrae due centesimi all 25''16 siglato agli assoluti nel 2019. Stop per Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici Nuoto VVFF Modena) trentaduesimo in 25''76. Il migliore è il fenomeno russo Kliment Kolesnikov e primatista mondiale (24''00) in 24''23.

Convincono Elena Di Liddo ed Ilaria Bianchi che centrano la semifinali dei 100 farfalla. La 27enne pugliese - tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenata da Raffaele Girardi, quarta ai Mondiali di Gwangju dove ha siglato il record italiano (57''04) - è sesta in 58''29 malgrado un distorsione alla caviglia in fase di trattamento che non le consente di spingere in partenza e virata come vorrebbe; la 30enne di Castel San Pietro Terme - tesserata per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra, seguita dal tecnico federale Fabrizio Bastelli - ottava in 58''40. Eliminata la giovane casertana Antonella Crispino (Assonuoto Club Caserta), ventiduesima in 59''79. La più veloce è la svedese Louise Hansson in 57''06.