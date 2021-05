Milano: inaugurati nuovi laboratori di cucina per ragazzi fragili

17 maggio 2021 a

Milano, 17 mag.(Adnkronos) - Milano investe nella formazione dei ragazzi fragili per garantire una ripresa solidale nel segno del lavoro e dell'occupazione dopo l'emergenza Covid-19. Sono stati inaugurati questa mattina dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e dall'assessora per le Politiche per il lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani i nuovi laboratori di cucina del centro San Giusto formazione e lavoro, gestito dall'amministrazione comunale in via San Giusto 65.

"Grazie a questi nuovi laboratori di cucina, completamente rinnovati con risorse europee - ha spiegato l'assessora Tajani -, aggiungiamo un fiore all'occhiello a una struttura formativa che nel corso di questi anni ha saputo elaborare un modello originale di formazione e inserimento lavorativo, fondato sulla stretta interconnessione tra il sistema d'impresa e i servizi sociali, particolarmente efficace per le persone più fragili. L'esperienza di San Giusto può rappresentare un modello di riferimento nelle politiche attive per il lavoro, frutto dello storico investimento del Comune di Milano verso le scuole civiche".

L'intervento di rinnovamento dei laboratori di cucina è stato reso possibile grazie alle risorse del piano pon metro con un investimento di oltre 100mila euro; in contemporanea, con risorse proprie dell'Amministrazione, sono state riqualificate e messe a norma le strutture a servizio del laboratorio. Ogni anno sono circa un centinaio i ragazzi accolti al centro San Giusto, fra coloro che frequentano i corsi professionalizzanti e coloro che sono in carico allo sportello lavoro, a cui vengono offerti percorsi formativi costruiti sulle esigenze e potenzialità del singolo (formazione tecnica e soft-skill) e azioni di politiche attive per facilitare l'avvicinamento e l'inserimento nel mondo del lavoro anche a persone che hanno qualche difficoltà in più. Gran parte dei frequentanti vengono avviati al lavoro grazie a piani formativi specifici, tagliati sui bisogni di ciascuno e in sinergia con gli enti, associazioni e imprese del territorio. E gli iniziali tirocini di lavoro si trasformano, per il 98%, in contratti di lavoro stabili.