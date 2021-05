Maturità: sottosegretaria Floridia, 'vaccini a maturandi? Bene, ma c'è sicurezza anche senza'

17 maggio 2021 a

a

a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Bene l'iniziativa di vaccinare anche i giovani, ma gli esami possono svolgersi in ogni caso in sicurezza anche senza questa misura". Lo dice all'Adnkronos Barbara Floridia, sottosegretaria all'Istruzione che, intervenendo sull'ipotesi vaccinazione maturandi, ha aggiunto: "Ci tengo a ridimensionare l'impatto di questa misura in relazione agli esami di stato".

"Lo scorso anno - spiega la Sottosegretaria - sono state previste linee guida che hanno consentito che gli esami si svolgessero in piena sicurezza, cosa che è effettivamente avvenuta e i dati sono lì a dimostrarlo. Quest'anno quelle misure verranno replicate, con la differenza sostanziale che oggi moltissimi docenti sono stati vaccinati".

Secondo Floridia, "qualsiasi strumento che consenta di aumentare il numero di cittadini vaccinati è il benvenuto. Quindi anche questa proposta lo è, tanto più perché si rivolge ad una platea, quella dei giovani, che è utile venga vaccinata al più presto visto il clima di riaperture che stiamo vivendo. Ci tengo però a ridimensionare l'impatto di questa misura in relazione agli esami di stato".

(di Roberta Lanzara)