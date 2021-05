Lombardia: Lucente (Fdi), 'ingresso Franco dimostra nostro buon lavoro sul territorio'

17 maggio 2021 a

Milano, 17 mag.(Adnkronos) - "A poche settimane dall'ingresso di Patrizia Baffi nel gruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, oggi abbiamo dato il benvenuto anche a Paolo Franco. Questa è la dimostrazione che il nostro partito non vola solo nei sondaggi, ma anche e soprattutto sui territori". Così Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, commenta il passaggio del consigliere bergamasco Paolo Franco da Cambiamo, il partito fondato da Giovanni Toti, a Fratelli d'Italia .

"Il lavoro che stiamo facendo in tutte le province lombarde -spiega Lucente- coinvolge cittadini, militanti e amministratori e indica il nostro pieno attaccamento e radicamento ai comuni e a tutte le realtà lombarde". Con Paolo "ci lega un pensiero e un modo di fare politica molto affine e sono certo che questo si tradurrà, in Consiglio regionale, in un incisivo lavoro di squadra".