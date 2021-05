Latini (Marche): "Nella transumanza radici e opportunità, anche economiche"

17 maggio 2021 a

Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Un'iniziativa "che ci riporta alle nostre radici" che significa "prendere dal passato quanto c'è di buono, fare tesoro della nostra storia e riproporlo in termini moderni per possibili iniziative turistiche e con risvolti anche di natura economica. Per questo non posso che essere favorevole a questa iniziativa". Così Dino Latini, presidente del consiglio regionale Marche, in occasione della firma dell'accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa nell'ambito del progetto Parcovie 2030 all'interno del programma Terre Rurali d'Europa della programmazione europea Agenda 2030.