17 maggio 2021

(Adnkronos) - Le stesse fonti non escludono che il Cdm sulle riaperture che avrebbe dovuto tenersi domani possa essere anticipato già ad oggi, visto che Draghi è atteso a Parigi per la Conferenza sulla crescita dell'Africa domani. Al momento, però, non vi è alcuna convocazione.